Embajador de EUA en México Destaca la "Cooperación Histórica" entre Sheinbaum y Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, describió este miércoles la relación bilateral como la más productiva en décadas, con avances concretos en seguridad, migración irregular y combate al narcotráfico, al tiempo que calificó la próxima revisión del T-MEC como una oportunidad y no como un riesgo.

Johnson hizo estas declaraciones durante su intervención en la 109 asamblea general de socios del American Chamber México (AmCham), donde repasó el estado de la relación entre Washington y la Ciudad de México bajo los liderazgos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

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Lo que está pasando en la frontera, según Johnson

El diplomático presentó una serie de indicadores que, según su perspectiva, reflejan los resultados de la coordinación entre ambos gobiernos. Entre ellos, destacó que la frontera se encuentra en su momento de mayor seguridad registrado, que la migración irregular ha caído a niveles récord y que no hay liberaciones de migrantes en el cruce fronterizo.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum estamos viendo una cooperación histórica (...) Nuestros gobiernos están trabajando juntos para detener el tráfico de fentanilo, interrumpir las armas de fuego ilícitas, combatir el tráfico de seres humanos y afrontar juntos la inmigración ilegal", aseguró el embajador.

Añadió que las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos continúan disminuyendo de forma mensual, aunque no aportó cifras específicas al respecto.

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Extradiciones y la metáfora del matrimonio

Johnson también puso en relieve las extradiciones y transferencias de criminales hacia Estados Unidos ocurridas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, calificándolas de "extraordinarias". A su juicio, ese nivel de cooperación refleja una "confianza y una determinación compartida" entre los dos gobiernos.

El embajador recordó su primer encuentro con Sheinbaum tras ser designado en el cargo, cuando la mandataria le describió la relación binacional con una imagen doméstica: como un matrimonio en el que ninguna de las partes puede pedir el divorcio, porque la separación es imposible.

Johnson lleva un año representando a la administración estadounidense en México.

El T-MEC entra en escena: integración, no confrontación

La revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrancó precisamente este miércoles en Washington. Por el lado mexicano, encabeza la delegación el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con tres ejes centrales: reducir importaciones provenientes especialmente de Asia, actualizar reglas de origen y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro.

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Johnson encuadró ese proceso en una lógica de integración regional antes que en una de confrontación comercial.

"Tenemos que fortalecer nuestras cadenas de suministro aquí en el hemisferio occidental, aquí en Norteamérica, y reforzar nuestra competitividad y hacerlo en una economía global cada vez más compleja", afirmó.

El diplomático también mencionó el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, como una oportunidad para demostrar la solidez de la cooperación norteamericana más allá del ámbito económico y de seguridad.

Con información de EFE.

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