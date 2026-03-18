Cae en CDMX ‘Lobo Menor’, Líder de ‘Los Lobos’ e Implicado en Homicidio de Candidato en Ecuador

Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó hoy 18 de marzo de 2026, la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias 'Lobo Menor', en Polanco en la Ciudad de México (CDMX), presunto autor intelectual del homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador.

Mediante redes sociales, el presidente Gustavo Petro informó que la detención de 'Lobo Menor' se logró como resultado de la operación “Jericó", realizada en las últimas horas, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México.

Usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluído su gobierno.



La unidad que pide es contra mi y me calumnia. Reducir el… https://t.co/jWppVuBCaU — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Detención de 'Lobo Menor' en la CDMX

Petro detalló que fue la policía de Mexico la que realizó la detención en la zona de Polanco en la CDMX, en colaboración con inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Ángel Esteban es considerado el máximo cabecilla del grupo delictivo 'Los Lobos', uno de los criminales más buscados en Ecuador con vínculos con alias Iván Mordisco y los cárteles mexicanos. "'Lobo Menor' es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio".

Detención de 'Lobo Menor' gracias a trabajos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional, señala García Harfuch

Al respecto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la detención de 'Lobo Menor' fue derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional.

Indicó que Juan Carlos 'N' cuenta con Ficha Roja de Interpol y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio.

Derivado de trabajos de inteligencia y de los mecanismos de cooperación internacional, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico @SSC_CDMX e @INAMI_mx detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, líder del grupo delictivo “Los Lobos” con presencia en… pic.twitter.com/Vm4y9wbfZg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 18, 2026

García Harfuch agradeció a la Policía de Colombia por su "colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador".

Aseguró que esta acción refleja "el compromiso de nuestras naciones para combatir al crimen organizado transnacional". En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

¿Cómo fue la detención de 'Lobo Menor' en la CDMX?

El Gabinete de Seguridad informó que derivado de trabajos de inteligencia, se tuvo conocimiento de la llegada a México de un individuo vinculado con un grupo delictivo transnacional, por lo que se estableció un seguimiento en tiempo real. Posteriormente, con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Como resultado, se desplegó un operativo coordinado con la Unidad de Operaciones Especiales de Semar y equipos de SSPC e INM, lo que permitió su detención sin uso de violencia y en estricto apego a los derechos humanos. Estas acciones se realizaron con el apoyo de autoridades colombianas a través de los canales de cooperación policial y migratoria.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación jurídica en territorio nacional.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar