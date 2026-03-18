Sheinbaum Pide a Pemex Reubicar Escuela Cercana a Refinería Dos Bocas
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La presidenta Sheinbaum señala que pidió la reubicación de la escuela pese a que "hay todos los dictámenes de que no está en riesgo”
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) que se reubique una escuela cercana a la refinería Olmeca Dos Bocas, en Tabasco.
En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que la escuela queda del otro lado de la refinería Dos Bocas, donde "se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y no salió que se requiere ubicar”.
Agregó que le pidió a Pemex “que ayudaran a reubicar la escuela”, a petición de las madres y los padres de familia, “aún cuando hay todos los dictámenes de que no está en riesgo”.
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Con información de N+.
RMT