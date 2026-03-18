FGR Investigará Incendio en Exterior de Refinería Olmeca en Dos Bocas, Informa Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa que la refinería no tuvo ningún daño; señala que la FGR hará un peritaje sobre lo que ocurrió
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República realizará la investigación del incendio al exterior de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que dejó saldo de cinco personas muertas.
“Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio”.
Así lo dijo la mandataria nacional hoy, 18 de marzo de 2026, durante su conferencia de prensa diaria, en la que agregó que la refinería no tuvo ningún daño y “está operando al 100”.
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Con información de N+.
spb