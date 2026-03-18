Aumentan los Casos de Bullying en la Ciudad de México

La violencia en las escuelas volvió a encender alertas en la Ciudad de México.

En la secundaria 15 de la alcaldía Azcapotzalco, un estudiante fue detectado con un arma dentro del plantel, lo que provocó una movilización policiaca el 5 de marzo.

A esto se suma el caso de un menor de 15 años que en enero pasado resultó lesionado a las afueras de una secundaria en Tláhuac, tras presuntamente haber sido agredido por otro compañero.

Para algunos padres y madres de familia, los episodios violentos en escuelas capitalinas no son algo nuevo, como lo refiere Paola Hernández:

"Hace poquito en el salón de mi hija unas chicas hicieron bullying a una niña que venía de Estados Unidos. Le aventaron su lapicera por la ventana"

Entre 2019 y 2024 los reportes de bullying en escuelas de la capital aumentaron 205%.

Video | Bullying en CDMX: ¿Por qué Ha Credicido la Violencia en las Escuelas?

Especialistas

Pero especialistas aseguran que estos casos son el reflejo de un problema más profundo.

Al respecto Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia, indicó:

"La violencia armada y las distintas expresiones de violencia han alcanzado desbordes y estadísticas preocupantes. La violencia es algo que se reproduce. Si no hay contención institucional, si no hay una respuesta en términos de cambio cultural, vamos a ir encontrando distintas expresiones de violencia”

“Si hay armas en las escuelas es porque hay armas en el país. Es obvio que esas armas están en las casas, y es altamente probable que los niños y niñas puedan llevarlas a la escuela", agregó.

La secundaria es el nivel educativo donde se concentra casi la mitad de los casos de violencia escolar, una etapa marcada por cambios emocionales y sociales.

"El sistema educativo de secundaria, es cuando se está construyendo identidad, pertenencia y autonomía corporal. Están construyendo identidad distinta a la de la familia, están construyendo pertenencia distinta a la familia, y están construyendo autonomía corporal para saber que yo decido", explicó Juan Martín Pérez.

Autoridades

Ante el aumento de reportes, el gobierno capitalino anunció acciones para prevenir el ingreso de armas a las escuelas, que incluye la posibilidad de revisar mochilas en algunos planteles.

El coordinador de Tejiendo Redes de Infancia, precisó:

"Pueden poner todos los arcos metálicos, mochilas de plástico transparente, los operativos mochilas que quieran, como lo han hecho estos 30 años y no ha cambiado, al contrario, se ha incrementado"

Prevenir la violencia escolar

Especialistas coinciden en que prevenir la violencia escolar exige ir más allá de revisar mochilas: escuchar a los estudiantes, fortalecer la comunidad educativa y atender las causas de la violencia que también se vive fuera de las aulas.

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Con información de Astrith Tolentino

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