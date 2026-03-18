Inicio Ciudad de México Camión de Cuadrilla de Limpia Choca con Árbol en Periférico Sur; Reportan Varios Heridos

Camión de Cuadrilla de Limpia Choca con Árbol en Periférico Sur; Reportan Varios Heridos

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Un camión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que transportaba una cuadrilla de limpia, se impactó contra un árbol en la zona de Coapa, lo que dejó varios heridos

Camión de Cuadrilla de Limpia Choca con Árbol en Periférico Sur; Reportan Varios Heridos.

Camión de Cuadrilla de Limpia Choca con Árbol en Periférico Sur; Reportan Varios Heridos. Foto: N+.

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Un camión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que transportaba una cuadrilla de limpia, se impactó contra un árbol en Periférico Sur, a la altura de Coapa, lo que dejó varios heridos.

En la unidad viajaban empleados que darían mantenimiento nocturno a la vía y al menos 10 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares.

Informes iniciales señalaron que unos trabajadores fueron arrollados, pero autoridades no han confirmado mayores detalles.

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