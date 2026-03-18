Camión de Cuadrilla de Limpia Choca con Árbol en Periférico Sur; Reportan Varios Heridos.

Un camión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que transportaba una cuadrilla de limpia, se impactó contra un árbol en Periférico Sur, a la altura de Coapa, lo que dejó varios heridos.

En la unidad viajaban empleados que darían mantenimiento nocturno a la vía y al menos 10 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares.

Informes iniciales señalaron que unos trabajadores fueron arrollados, pero autoridades no han confirmado mayores detalles.

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ASJ