Camión de Cuadrilla de Limpia Choca con Árbol en Periférico Sur; Reportan Varios Heridos
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Un camión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que transportaba una cuadrilla de limpia, se impactó contra un árbol en la zona de Coapa, lo que dejó varios heridos
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Un camión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que transportaba una cuadrilla de limpia, se impactó contra un árbol en Periférico Sur, a la altura de Coapa, lo que dejó varios heridos.
En la unidad viajaban empleados que darían mantenimiento nocturno a la vía y al menos 10 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares.
Informes iniciales señalaron que unos trabajadores fueron arrollados, pero autoridades no han confirmado mayores detalles.
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ASJ