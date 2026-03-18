Mariposa Monarca: Crecen Sus Colonias en México 64% Respecto al Año Anterior

Este año hay buenas noticias en los resultados del monitoreo forestal y de hibernación de la mariposa Monarca.

Según las autoridades ambientales en nuestro país, hubo incrementos en su población y avances en las investigaciones para su conservación, pese a que la tala ilegal, los insecticidas y el cambio climático siguen siendo sus principales amenazas.

Al respecto Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó:

“Hoy estamos celebrando que la temporada 2025-2026, Monarca ocupó 2.93 hectáreas, se incrementó 64% respecto a la temporada anterior. Y eso se debe gracias a las personas que trabajan en el territorio y que están ahí pendientes de cuidar”

El monitoreo se realizó en 13 santuarios y se ubicaron 9 colonias en Michoacán y el Estado de México, con el ejido El Rosario, en el municipio de Ocampo, como el mayor refugio.

Video: Buenas Noticias en Resultados del Monitoreo Forestal y de Hibernación de la Mariposa Monarca

Tala ilegal

Aunque la tala ilegal ha disminuido, la zona sigue siendo una de las más críticas del país, con la pérdida este año de 2.55 hectáreas dentro de zonas de reserva.

Durante 2025 se logró la clausura de 17 aserraderos clandestinos, 3 bancos de extracción de materiales en Angangueo, la clausura de una mina ilegal en Santa Clara, y se detuvo a 10 personas por delitos ambientales.

Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente, señaló:

“En la zona de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca hemos tenido ya una disminución importante en términos de tala ilegal”

La protección de la mariposa monarca es clave en la cooperación con Estados Unidos y Canadá debido a su ruta migratoria de más de 4 mil kilómetros.

Seguimiento

2025 ha sido el primer año en que decenas de investigadores, activistas, funcionarios y comunidades logaron un seguimiento georreferenciado de la Monarca desde Canadá a México durante el otoño para su hibernación en México, Centroamérica y el Caribe.

Y 2026 será el primero con el monitoreo de regreso a Estados Unidos y Canadá, gracias a los transmisores Blūmorpho colocados en 400 mariposas como parte del proyecto Monarch.

"Su conservación entonces es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro. Todos nosotros queremos que nuestros hijos y nietos conozcan a la mariposa monarca, vean de qué se trata", precisó Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Con información de Guadalupe Madrigal

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