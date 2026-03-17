Trump, Delcy y Otros Políticos Reaccionan al Triunfo de Venezuela en Clásico Mundial de Béisbol.

Luego del triunfo de Venezuela sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de bésibol, políticos de ambos países reaccionaron y, aunque algunos celebraron, el presidente Donald Trump reiteró su sugerencia de incorporar al país sudamericano como el estado 51 del territorio estadounidense.

El mandatario fue muy breve, pero aludió a sus comentarios previos sobre el avance del equipo que se impuso 3-2 la noche de este martes 17 de marzo al Team USA.

En contraste, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó que mañana 18 de marzo será día no laborable para que toda la nación salga a festejar.

"Estatidad"

"STATEHOOD!!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social, apenas terminó el juego en que la selección venezolana se coronó por primera vez en la competencia.

Esa palabra se refiere a una categoría de estado, como la condición de ser un país o parte de un país grande que tiene su propio gobierno, según el diccionario de Cambridge. En lengua española, se traduce como "estatidad", es decir, un sustantivo femenino usado en Puerto Rico como estado federal, con especial referencia a los Estados Unidos de América.

La madrugada de este martes, Trump ya había usado el mismo concepto al mostrarse sorprendido de que Venezuela hubiese accedido a la final y señaló que "cosas buenas" le pasaban al país últimamente. Esto, en contexto con la intervención de su gobierno para el derrocamiento de Nicolás Maduro y los acuerdos con la base política gobernante para una mayor cooperación de Caracas y Washington, incluida la administración de la producción petrolera.

"¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del WBC (¡béisbol!). Se ven realmente muy bien. ¡Cosas buenas están pasando en Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿ESTADIDAD, #51, ALGUIEN?", publicó.

"Día de Júbilo Nacional"

Delcy Rodríguez, quien quedó como presidenta encargada de Venezuela, envió un mensaje en video congratulándose por el triunfo de la vinotinto y anunció que mañana será un día de júbilo nacional no laborable para festejar.

"He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar. ¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida!", indicó en su cuenta de X.

Previamente, destacó que la victoria de esta noche es la primera de Venezuela en el Clásico Mundia del béisbol, algo que definió como "un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país".

"Justicia histórica"

Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario, dijo que la coronación venezolana es "justicia histórica" y afirmó que los beisbolistas sudamericanos jugaron con el alma.

"¡SOMOS CAMPEONES! No hubo adversario grande porque nuestra determinación fue gigante. Jugamos con el alma y vencimos por derecho propio", posteó en X.

"Esta victoria es la justicia histórica para un pueblo que nunca dejó de creer; es el abrazo y la alegría que el país merecía. ¡Gracias, muchachos, por defender nuestra bandera con la vida y regalarnos la gloria!", agregó.

"Arepa Power"

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, compartió un video desde la tribuna del loanDepot Park, en Miami, Florida, donde se disputó el juego y manifestó su orgullo por la victoria.

"GANAMOS!!!! SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! QUÉ ORGULLO SER VENEZOLANA; GRACIAS, MUCHACHOS!!!", indicó en redes.

Junto con el clip compartió el hashtag #ArepaPower.

Carlos Vecchio, designado como embajador de Venezuela ante los Estados Unidos por el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, citó un tuit con un video y puso: "Campeones . Que orgullo".

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ASJ