Ansiedad Provoca que Conductores se Arriesguen Más y Accidentes Se Multipliquen: Especialistas

Sigue creciendo el parque vehicular de motocicletas en nuestro país. En 2024, el registro alcanzó casi los 9 millones de unidades.

El incremento se explica porque las personas buscan hacer viajes más rápidos y ahorrar tiempo, sobre todo en zonas donde usualmente hay alto tráfico de automóviles, pero la prisa tiene un costo, según especialistas, la ansiedad generada en el camino provoca que los conductores se arriesguen más y los accidentes se multipliquen.

Karla es ama de casa, vive en Nezahualcóyotl, Estado de México, hace año y medio, se volvió motociclista.

Para llevar a su hija a la escuela en transporte se tardaba 45 minutos. En moto llega en 25 aunque admite que conducir le genera ansiedad pues, considera, nadie quiere ceder en el camino.

"Es muy normal que se te metan los coches, que no te dejen pasar, que no te dejen ingresar a otra vía”

Video: Crece Parque Vehicular de Motocicletas en México y Ansiedad en el Camino Aumenta los Accidentes

Ansiedad

Expertos aseguran que la ansiedad afecta la atención en la conducción. Transformamos las precauciones en amenazas y justificamos conductas temerarias o peligrosas en la prisa.

Rodolfo Solís Vivanco, psicofisiólogo en INNN-SSA, indicó:

"Nuestra atención es un sistema muy limitado, no puede ser, digamos, estirada o no puede ser multiplicada, solamente puede ser dividida. Como el tráfico, ruido, luces, personas cruzando, etcétera. Y además nosotros solemos llevar también estimulación adicional. Redes sociales, el celular, estar viendo mapas para llegar a los lugares. Es una mala combinación, entonces motociclismo con ansiedad, porque en ese caso sí, las decisiones podrían estar llevadas de manera más impulsiva, más reactiva"

Esta condición, además, puede causar que un simple reclamo escale, lo que explicaría la creciente violencia en las calles por incidentes viales.

"Cuando nos sentimos invisibles para otros, normalmente la reacción es molestia, es enojo o es sensación de injusticia, por ejemplo, ¿No? Esta percepción tan distinta del mismo evento puede promover que más bien nos veamos como rivales más que como conductores que estamos compartiendo la vía ", señaló Solís Vivanco.

En el país son cada vez más los vehículos en las calles, obligándonos a compartir vías.

En el último año, las motocicletas se dispararon 15%, alcanzando casi 9 millones de unidades.

"Conducir es una conducta humana que tiene además un complejo emocional. Entonces, para poder lidiar con esto, sería muy importante que los conductores también recordemos que todos vamos con el mismo objetivo que es llegar a un lugar sanos y salvos", explicó el psicofisiólogo Rodolfo Solís.

"Que nos viéramos como compañeros. Me podrían dejar pasar y yo sigo mi camino y ellos pues al final del día van a seguir en su mismo carril”, dice Karla Soto.

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Con información de José Ángel Ramírez y Víctor Olvera

LECQ