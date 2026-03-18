Revisión del T-MEC: México y Estados Unidos Inician Discusiones Sobre el Tratado Comercial
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"Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día", señala Marcelo Ebrard
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos iniciaron hoy, 18 de marzo de 2026, las discusiones relacionadas con el T-MEC, de cara a la revisión del tratado comercial trilateral, en el que también está Canadá.
El secretario Ebrard mencionó que la delegación de México entabló este miércoles diálogo con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, y su equipo.
Agregó que "los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día".
Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día. pic.twitter.com/ZYEQFvPBT2— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2026
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Con información de N+.
RMT