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Revisión del T-MEC: México y Estados Unidos Inician Discusiones Sobre el Tratado Comercial

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"Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día", señala Marcelo Ebrard

Foto: X @m_ebrard

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos iniciaron hoy, 18 de marzo de 2026, las discusiones relacionadas con el T-MEC, de cara a la revisión del tratado comercial trilateral, en el que también está Canadá.

El secretario Ebrard mencionó que la delegación de México entabló este miércoles diálogo con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, y su equipo. 

Agregó que "los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día".

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