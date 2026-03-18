Revisión del T-MEC: México y Estados Unidos Inician Discusiones Sobre el Tratado Comercial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos iniciaron hoy, 18 de marzo de 2026, las discusiones relacionadas con el T-MEC, de cara a la revisión del tratado comercial trilateral, en el que también está Canadá.

El secretario Ebrard mencionó que la delegación de México entabló este miércoles diálogo con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, y su equipo.

Agregó que "los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día".

Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día. pic.twitter.com/ZYEQFvPBT2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2026

Noticia relacionada: Primera Ronda de Conversaciones entre México y EUA sobre el T-MEC ¿Qué se Espera?

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT