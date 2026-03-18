Inicio Nacional Politica Sheinbaum Encabeza 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en Veracruz

Sheinbaum Encabeza 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en Veracruz

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La presidenta Sheinbaum encebeza el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera. Foto: Captura de pantalla

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Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encebeza el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.

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