Sheinbaum Encabeza 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en Veracruz

Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encebeza el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.

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