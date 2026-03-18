Sheinbaum Encabeza 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en Veracruz
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La presidenta Sheinbaum encebeza el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, en Veracruz
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Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encebeza el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera.
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