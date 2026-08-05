Política

Nuevos Cambios en Oficina de la Presidencia de la República, se Elimina el Término Presidente

En el DOF se publicó el nuevo Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia de la República, que contiene los siguientes cambios importantes.

Publican nuevos lineamientos Oficina de PresidenciaGobierno de México

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Este es el nuevo reglamento de la Oficina de la Presidencia: se eliminan términos y se crean nuevas coordinaciones.

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