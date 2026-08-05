Nuevos Cambios en Oficina de la Presidencia de la República, se Elimina el Término Presidente

Este martes 4 de agosto 2026, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el nuevo Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia de la República, que contiene cambios importantes.

Entre los cambios se encuentra la desaparición de la “vocería”, mientras que se fortalecen las funciones de Comunicación Social. Un punto relevante es que se elimina el término “Presidente” y queda de la siguiente forma:

“Persona titular del Ejecutivo Federal”.

A diferencia del anterior reglamento, que se publicó el 9 de diciembre de 2019, el nuevo reglamento otorga más atribuciones a la Coordinación General de Comunicación Social, aunque mantiene algunas facultades. Destaca que ahora será la encargada de emitir los boletines de prensa del Gobierno Federal, también contará con una nueva área de comunicación digital, administración de redes sociales y se encargará de las redes sociales de la Presidenta o Presidente en turno.

Desaparece la “Coordinación de Asesores del Presidente” y en su lugar se crea “la Coordinación General de Asesores”.

Se crean dos nuevas coordinaciones generales: “Asuntos Intergubernamentales y Participación Social” y “Vinculación e Información”.

Además desaparece del reglamento la “Coordinación de Estrategia Digital Nacional”.

En el decreto publicado hoy en el DOF indica que la Unidad de Ayudantía dependerá ahora de la Secretaría Particular, que pertenece a la Oficina de la Presidencia de la República. Sus funciones operativas siguen vigentes, como el arreglo de los escenarios y los protocolos de logística de los eventos presidenciales, pero tendrá más funciones como:

Planeación de las rutas, del transporte, alojamiento, alimentación, comunicaciones, apoyo médico, entre otros, manteniendo comunicación con áreas de protección civil y con autoridades en materias de seguridad pública.

En el nuevo reglamento desaparece todo el capítulo relacionado con la facultad que tenía la Oficina de la Presidencia de la República para auxiliar a las labores del Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como se establecía en el reglamento del 2019.

Este nuevo decreto del nuevo Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia de la República entrará en vigor a partir de mañana miércoles 5 de agosto.

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