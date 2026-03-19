Detienen en Sinaloa a 'El Trono', Presunto Jefe de Escoltas

El Gabinete de Seguridad informó que se realizó un operativo en un domicilio vinculado con El 19, en Sinaloa, donde fue detenido El Trono, presunto jefe de escoltas.

Las autoridades también localizaron a una mujer, identificada como hija de El Mayo Zambada, sin relación delictiva, por lo que fue entregada a sus familiares.

En acciones subsecuentes, las autoridades ubicaron un inmueble usado por presuntos sicarios de El Kiki. A la llegada de las fuerzas navales, fueron atacadas, por lo que repelieron la agresión.

Por dicho enfrentamiento, fueron abatidos 11 presuntos agresores de la delincuencia organizada.

Video: Catean Domicilio de ‘El 19’ y Detienen a ‘El Trono’ en Culiacán, Sinaloa

Información en desarrollo…

