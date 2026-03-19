Semar Confirma Detención de Oswaldo Torres Cabada "El Patas" en Operativo en Sinaloa

La secretaría de Marina informó que derivado del operativo en Sinaloa, en la localidad de Valle Escondido, de Culiacán, fue detenido un sujeto identificado como Omar Oswaldo Torres Cabada de 39 años, alias “El Patas”, presunto integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Esto luego de que hoy el Gabinete de Seguridad informó que la Semar realizó operativos en varios municipios de Sinaloa, donde fueron abatidos 11 presuntos delincuentes.

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Operativos hoy en Sinaloa

Este día el Gabinete de Seguridad informó que, como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan en Sonaloa, personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo un despliegue operativo en diversos municipios de la entidad. Durante una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, fue detenido un integrante de esta organización criminal, así lo dio a conocer en un primer momento la autoridad.

VIDEO: Cae "El Patas", Integrante de "Los Mayos" tras Operativo de Semar en Sinaloa

Además, señaló que en esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley.

Agregó que en seguimiento a este operativo se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a “Los Mayos”, y que al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que, repelieron el ataque, donde 11 agresores fueron abatidos.

El gobernador de Sinaloa no tenía más información

Rubén Rocha dijo que no tebía mayor información sobre el operativo, solo que había detenciones.

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