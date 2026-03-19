Joven Mexicano Muere Bajo Custodia del ICE; Suman 13 Casos este 2026 en EUA

Un joven mexicano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida, según dio a conocer dicha agencia estadounidense hoy, 19 de marzo de 2026.

Se trata de la muerte número 13 de ese tipo en lo que va del año y la 42 bajo la administración del presidente Donald Trump.

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Muerte de mexicano en centro de detención

En un comunicado, el ICE informó sobre el fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, de 19 años de edad, el pasado 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades.

Según la agencia, un oficial encontró al joven "inconsciente" y sin respuesta, por lo que solicitó asistencia médica de emergencia. Pese a los intentos de reanimación con primeros auxilios, no fue posible salvarle la vida, expuso.

Y aunque dijo que "la causa oficial de su muerte permanece bajo investigación", señaló que el adolescente falleció por un "supuesto suicidio".

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Casos en Estados Unidos

Cabe señalar que familiares de otras víctimas y forenses cuestionaron declaraciones similares en enero, cuando ICE atribuyó a "suicidios" las defunciones del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en El Paso, Texas.

Desde 2021, congresistas y organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, en inglés) han pedido cerrar el Centro de Detención del Condado de Glades al denunciar que los detenidos afrontan violencia racista, abusos sexuales, negligencia médica y tratos inhumanos.

En el caso reciente, el ICE afirmó que está "comprometido a garantizar que todos aquellos en su custodia permanezcan en ambientes seguros y humanos", e indicó que ya reportó el caso al Consulado de México.

¿Por qué fue arrestado Royer Pérez?

Royer Pérez Jiménez entró a Estados Unidos en febrero de 2022 y luego regresó tras una deportación.

Estaba detenido desde el 22 de enero pasado, cuando un oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia lo arrestó, según el ICE.

El joven recibió cargos de "fraude por suplantación" de identidad y por resistirse a un agente.

Pérez además negó tener problemas de salud conductual y respondió "no" a todas las preguntas para verificar intenciones suicidas.

Familiares del joven en una comunidad indígena en Chiapas, México, publicaron un video en Facebook en el que piden ayuda para repatriar el cuerpo.

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Con información de EFE.

spb