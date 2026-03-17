Gobierno de EUA Negocia Colocar Más Cámaras Corporales a Agentes de ICE tras Abusos a Migrantes
N+
Con el fin de reabrir el Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno de Donald Trump negocia con los demócratas colocar más cámaras corporales a los agentes de migración
COMPARTE:
El gobierno de Donald Trump estaría dispuesto a aumentar el uso de cámaras corporales de los agentes migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La administración republicana negocia con los demócratas para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
- El Departamento ha presentado un cierre parcial por falta de presupuesto desde el 14 de febrero.
- La Casa Blanca dijo estar dispuesta a negociar con los demócratas nuevas medidas para vigilar la acción de los agentes de ICE.
Noticia relacionada: ICE Detiene a Familia Migrante en Texas Tras Acudir a Cita Migratoria; Desata Protestas
Cámaras, supervisión a centros de detención e identificaciones
El gobierno estadounidense envió este martes una carta a las senadoras republicanas Susan Collins y Katie Britt, en la que detalla una serie de concesiones para facilitar la reapertura del DHS. La carta de la Casa Blanca incluye el aumento de cámaras corporales en los agentes migratorios, aunque contempla una excepción para las operaciones encubiertas.
El documento, firmado por Tom Homan, el llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, también contempla ampliar la supervisión del Congreso sobre los centros de detención, así como exigir identificación visible a los agentes.
DHS, en cierre parcial tras críticas contra ICE
La carta también insta a los demócratas a “dejar de poner en riesgo la seguridad del pueblo estadounidense”. Además, menciona que el gobierno ha trabajado “de buena fe para lograr una cuerdo bipartidista”.
La carta llega después de que los senadores demócratas enviaran una última propuesta de cambios en la aplicación de las leyes migratorias. La muerte de dos manifestantes estadounidenses en Minnesota produjo múltiples protestas y llevó a la oposición a negar financiamiento al DHS, al que pertenece ICE.
Desde el pasado 14 de febrero, la dependencia se encuentra en un cierre parcial. La secretaria Kristi Noem dejó el cargo el pasado 5 de marzo, en medio de múltiples críticas por su gestión.
Historias recomendadas:
- Nota Diplomática a EUA por Muerte de Mexicano Bajo Custodia de ICE Fue “Más Fuerte”: Sheinbaum
- FBI Investiga Golpiza a Mexicano que Sufrió Fracturas de Cráneo Luego de Ser Arrestado por ICE
- Muere Mexicano Bajo Custodia de ICE en California; SRE Exige Investigación
Con información de EFE