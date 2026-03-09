ICE Detiene a Familia Migrante en Texas Tras Acudir a Cita Migratoria; Desata Protestas

Este fin de semana se realizó una protesta en un centro de detención del sur de Texas, por el arresto de una familia migrante, incluyendo a estudiantes destacados de esa región.

La protesta se desarrolló este domingo afuera del Centro de Detención Migratoria El Valle, ubicado en la localidad de Raymondville, a unos 75 kilómetros de la frontera con México, en la cual participaron organizaciones civiles así como simpatizantes de la familia detenida.

Nota Relacionada: Nota Diplomática a EUA por Muerte de Mexicano Bajo Custodia de ICE Fue “Más Fuerte”: Sheinbaum

De acuerdo a reportes, la familia Gámez-Cuéllar fue detenida el 25 de febrero cuando acudió a una cita de migración.

La familia es originaria de México y había entrado a Estados Unidos en 2023 a través de la aplicación CBP One para solicitantes de asilo.

Ha llamado la atención que la familia incluye a tres hermanos, estudiantes de una escuela de McAllen, quienes son miembros de un destacado mariachi estudiantil, que incluso ha actuado en el Capitolio.

Miembros de la Familia Detenida Fueron Trasladados a un Centro Migratorio

Ha trascendido que cuatro miembros de la familia fueron trasladados a un centro de detención migratoria cerca de la localidad de Dilley, al suroeste de San Antonio, mientras que otro, por tener 18 años, fue enviado al centro de detención en Raymondville.

Además, la detención ha generado la reacción de apoyo de legisladores demócratas como Joaquín Castro y Vicente González y la republicana Mónica de la Cruz.

A su vez, diversos sectores del Valle del Río Grande, que incluye la localidad de McAllen, han reaccionado rechazando la detención y la separación de familias.

