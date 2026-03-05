Nota Diplomática a EUA por Muerte de Mexicano Bajo Custodia de ICE Fue “Más Fuerte”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) por la reciente muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); la mandataria sostuvo que en esta ocasión el documento fue con carácter “más fuerte”.

En la conferencia mañanera de hoy, 5 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que la nota diplomática por la muerte del mexicano, en California, "fue más fuerte, porque hay que proteger la vida siempre de nuestros compatriotas”.

De inmediato se presentó una nota diplomática y se está apoyando a la familia y la manera en que nosotros hacemos la denuncia ya es a través de las familias.

La mandataria señaló que “se está apoyando a la familia” del connacional fallecido y agregó que “la manera en que nosotros hacemos las denuncias ya es a través de las familias directamente”.

Explicó que el Consulado mexicano “no lo puede hacer por asuntos legales”, por lo el Gobierno de México apoya “a las familias con abogados, para que puedan presentar la denuncia y darle toda la continuidad”.

Noticia relacionada: SRE Activa Protocolo Tras Fallecimiento de un Mexicano Bajo Custodia de ICE

En N+ puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT