Muere Mexicano Bajo Custodia de ICE en California; SRE Exige Investigación

Alberto Gutiérrez Reyes, migrante mexicano de 48 años oriundo de Veracruz, murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento ubicado en Adelanto, California, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante el Comunicado publicado el 1 de marzo de 2026.

De acuerdo con información difundida por TV Migrante, que cita a Patricia Martínez, esposa del fallecido, Gutiérrez Reyes había migrado a Estados Unidos en 2001 y se dedicaba al trabajo en la construcción. Según ese testimonio, fue detenido el 9 de enero en el barrio angelino de Echo Park y trasladado posteriormente a un centro de detención para migrantes.

Lo que dijo la familia sobre su detención

Patricia Martínez indicó que a su esposo le fue negada atención médica tras presentar problemas de salud relacionados con el frío extremo y las condiciones del lugar de detención.

Estas afirmaciones provienen exclusivamente del testimonio de la familia y no han sido confirmadas de forma independiente por las autoridades estadounidenses ni por la SRE en su comunicado.

¿Qué le pidió México a ICE?

Ante los hechos, el Consulado en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y solicitó formalmente el expediente médico del connacional, los reportes de custodia y todos los elementos disponibles para esclarecer las circunstancias de la muerte.

"Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan", señaló la Cancillería en su comunicado.

La familia, respaldada por el Consulado

Personal de Protección Consular brindó acompañamiento cercano y permanente a los familiares de Gutiérrez Reyes. El titular de la representación estableció contacto directo para expresar condolencias, ofrecer respaldo legal y gestionar la repatriación de los restos del fallecido.

La SRE subrayó que las acciones emprendidas buscan no solo atender el caso inmediato, sino incidir en las condiciones estructurales que lo hacen posible. La dependencia anunció que solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistémicas que han derivado en muertes de connacionales bajo custodia de ICE.

"La protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México", reiteró la Secretaría.

La SRE no proporcionó detalles sobre la causa oficial de muerte en el momento de la publicación del comunicado.

