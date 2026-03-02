¡Toma precauciones! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó nuevamente las alertas amarilla y naranja en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), por el pronóstico de bajas temperaturas mañana 3 de marzo de 2026.

Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y te decimos a cuánto bajará la temperatura en la capital mexicana este martes. Además, te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío.

¿Dónde se activó alerta amarilla y naranja?

La SGIRPC activó la alerta en seis alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana:

Alerta naranja: Tlalpan.

Tlalpan. Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En el caso de la alerta naranja en Tlalpan, previó que entre las 02:00 y las 08:00 horas de mañana, el termómetro registre entre 1 y 3 grados, así como heladas.

Mientras que en las otras cinco demarcaciones, se activó el nivel amarillo por la previsión de temperaturas de 4 a 6 grados, en el mismo periodo de tiempo.

Un frente frío no solo baja la temperatura: también puede traer lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado. 🌬️🌧️ pic.twitter.com/ZcDW2oNCcY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 2, 2026

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

