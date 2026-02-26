Pese a Ola de Calor, Advierten por Llegada de Frente Frío a México: Aquí los Estados Afectados

Buena parte de México atraviesa actualmente una ola de calor. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre la posible formación de un frente frío que afectará al país en los próximos días. Te decimos cuáles serán los estados afectados.

Ola de calor cubre gran parte de México

Una circulación anticiclónica y la falta de humedad han provocado que varios estados atraviesen en este momento una ola de calor. Las entidades más afectadas son Baja California Sur, Durango, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Además, a lo largo del norte del país, varios estados presentarán temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados entre el jueves y el viernes 27 de febrero: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por su parte, los siguientes estados tendrán temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados: Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pero el calor se enfrentará con un frente frío

No obstante, el invierno aún habrá aún de tener efectos en algunas partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional señalado que en los próximos días un frente frío podría interactuar con el clima de algunas regiones del país.

Según explicó en un comunicado, el frente frío provocará algunas afectaciones en el noreste de México, especialmente en Coahuila y Nuevo León, donde provocará fuertes tolvaneras. Al respecto la dependencia menciona:

Una línea seca en el noreste del territorio nacional asociada con la proximidad de un frente frío, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras en Coahuila y Nuevo León.

Frente frío en el sureste de Estados Unidos afectará a algunos estados de México. Foto: NOAA

Se espera que el frente frío adquiera en los próximos características cálidas, a medida que se mueva por sureste de Estados Unidos, por lo que dejará de afectar a México hacia el fin de semana.

