Pronóstico del Tiempo JUEVES 26 de Febrero de 2026: ¿En Qué Estados Comenzará la Onda de Calor?
Se prevé que la mayor parte del territorio tenga altas temperaturas; sin embargo, por la mañana y la noche prevalecerá el ambiente frío en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central
Para este jueves 26 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país.
También se espera ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.
A su vez, a partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).
Por otro lado, una línea seca en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.
Finalmente, habrá chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).
- De 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).
- De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.
Clima en el Valle de México
Condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.
Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
Noticia relacionada: Otro Frente Frío en Febrero 2026: ¿Cuándo Entra el Nuevo Sistema Frontal 38 a México?
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 23 a 25 °C.
Con información de Conagua
