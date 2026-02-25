Despiden a Edgar Rafael, Hijo de la Alcaldesa de Bacanora Asesinado a Tiros

Este miércoles 25 de febrero se realizó la ceremonia fúnebre de Edgar Rafael, hijo de la presidenta municipal de Bacanora, Sonora, quien falleció la mañana del martes tras un ataque cuando viajaba por la carretera Hermosillo-Mazatán. Los servicios funerarios tuvieron lugar en un establecimiento ubicado en el centro de Hermosillo, donde familiares y amistades acudieron desde tempranas horas para acompañar a la familia y ofrecer el pésame.

La agresión ocurrió un día antes, cuando sujetos armados descendieron de una unidad y dispararon contra el vehículo en el que viajaba la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, junto a su hijo de 36 años. El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que la funcionaria resultó lesionada y que el conductor del automóvil perdió la vida.

Realizan funeral del hijo de la presidenta municipal de Bacanora, Edgar Rafael.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones preliminares indican que el ataque derivó de un incidente de tránsito registrado minutos antes en la carretera que conecta Hermosillo con Mazatán. La autoridad precisó que la agresión fue dirigida específicamente hacia el conductor del vehículo.

Durante la jornada de este miércoles, en punto de las 12:00 del mediodía, se ofició una ceremonia religiosa de cuerpo presente en la misma funeraria del centro de Hermosillo. Amigos, familiares y personas cercanas se dieron cita para despedir a Edgar Rafael y acompañar a la presidenta municipal en el duelo.

El servicio funerario se desarrolló en un ambiente de recogimiento, mientras continuaban las investigaciones sobre la agresión armada registrada en la carretera Hermosillo-Mazatán.

