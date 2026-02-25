Balean Domicilio de Trabajador de Sindicatura en Mexicali; Esto Pasó

El síndico procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Óscar Vega Marín, confirmó que durante la madrugada del lunes se registró un ataque armado en el domicilio de un colaborador del área administrativa de Comunicación de Sindicatura, en hechos que dejaron daños materiales pero ninguna persona lesionada. El incidente ocurrió en la vivienda del empleado municipal.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, en el sitio resultaron dañados dos vehículos, uno de ellos oficial. El ataque se perpetró contra la propiedad del colaborador, generando afectaciones directas a unidades estacionadas en el domicilio.

Vega Marín señaló que hasta el momento no se habían presentado hechos similares relacionados con el área, por lo que el caso se mantiene bajo revisión de las instancias correspondientes. Las circunstancias del ataque armado serán determinadas a partir de las investigaciones en curso.

Las autoridades municipales indicaron que darán seguimiento a las líneas de investigación que determine la Fiscalía, instancia encargada de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes en este caso.

Información de Kitzia Flores | N+

