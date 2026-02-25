Exhumarán 750 cuerpos en La Gallera, Predio Donde Operaba el "Pozolero" en Tijuana

Un total de 750 cuerpos localizados en el predio conocido como La Gallera serán exhumados durante el mes de abril, informó el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California.

De acuerdo con el colectivo, los restos se encuentran en dos fosas clandestinas ubicadas en el ejido Maclovio Rojas, sitio donde Santiago Meza, alias “El Pozolero”, habría disuelto a cientos de personas con sosa cáustica. La Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de llevar a cabo los trabajos.

Fernando Ocegueda detalló que previamente se trasladaron a la Ciudad de México 575 kilos de restos óseos para su análisis genético y que, recientemente, agentes de la FGR acudieron al lugar para medir la profundidad de las fosas y verificar las condiciones del material.

FGR realizará trabajos en fosas del ejido Maclovio Rojas

El representante del colectivo señaló que algunas familias han expresado que no debería reabrirse el sitio y que se priorice el escaneo e identificación de las víctimas; sin embargo, subrayó que estas acciones forman parte del proceso de investigación que realizan las autoridades.

Actualmente, las fosas permanecen selladas con cemento debido a los fuertes olores generados por el ácido muriático presente en el lugar. Para iniciar la exhumación será necesario retirar la capa de concreto mediante maquinaria pesada o herramientas especializadas.

En el predio también se construyó un memorial que muestra alrededor de 400 fotografías de personas desaparecidas, como parte de los esfuerzos de memoria y búsqueda de justicia.

