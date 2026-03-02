EUA Destruye a Toda la Flota de Irán en el Golfo de Omán en Menos de Dos Días, Revela CENTCOM

En menos de dos días, la Marina de Estados Unidos eliminó por completo la presencia naval iraní en el Golfo de Omán. El Comando Central (CENTCOM) confirmó que las 11 embarcaciones que el régimen desplegaba en esa zona marítima fueron destruidas durante las primeras horas de la Operación Epic Fury, iniciada el 28 de febrero de 2026.

"Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán; hoy no tiene ninguno", informó CENTCOM en un comunicado.

El régimen iraní ha acosado y atacado el transporte marítimo internacional en el Golfo de Omán durante décadas. Esos días han terminado

La flota iraní en el Golfo de Omán, hundida en horas

Entre los blancos confirmados por el propio CENTCOM dentro de la operación figuran embarcaciones y submarinos de la Armada iraní, así como sitios de misiles antibuque. El portadrones Shahid Bagheri fue uno de los primeros en ser impactado, según reconoció el comando estadounidense al desmentir afirmaciones del régimen sobre supuestos daños a naves de EUA.

Irán difundió el mensaje de haber hundido un portaaviones estadounidense. CENTCOM lo desmintió: la única embarcación impactada hasta ese momento era el Shahid Bagheri, nave iraní.

Las operaciones continuaban activas al momento de este reporte. CENTCOM no precisó un plazo de conclusión.

