En la Autopista México-Querétaro Frustran Dos Intentos de Asalto a Transportistas

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que desde 2018, la Fiscalía de Querétaro no ha reportado carpetas de investigación por el delito de robo a transportista.

Sin embargo, casi a diario los choferes reportan ser víctimas de personas que intentan despojarlos de sus cargamentos.

Recientemente hubo dos casos en Querétaro.

Alertados por el robo de un tráiler, la Policía Estatal cerró el paso en la autopista México-Querétaro a la altura del Parque Industrial Bernardo Quintana en la comunidad de La Noria, municipio de El Marqués, Querétaro. El sistema de rastreo del vehículo permitió localizar y detener la unidad robada.

Al verse acorralados, dos presuntos ladrones intentaron huir a pie, lo que provocó una persecución en medio del tráfico detenido de la carretera.

Aunque uno de ellos intentó escapar por el pastizal, de inmediato fue detenido.

El otro cruzó la carretera para huir en dirección opuesta, pero metros después fue capturado.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades, se les vincula con una banda dedicada al robo de transporte de carga en la región.

Video: Frustran Dos Intentos de Asalto a Transportistas en la Autopista México-Querétaro

Conductor evita asalto

En esa misma autopista, la noche del martes a la altura de la comunidad del Sauz, entre Pedro Escobedo y San Juan del Río, Querétaro, la cámara de seguridad de un tráiler captó el momento en el que intentaron asaltarlo.

Una camioneta de carga le cerró el paso mientras que otro camión obstaculizó el paso por el lado izquierdo.

El conductor reaccionó, se abrió paso acelerando y golpeando uno de los vehículos para poder huir.

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Con información de N+

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