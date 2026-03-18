Omar García Harfuch se Reúne con Kash Patel, Director del FBI; Reafirman Cooperación Bilateral

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió este miércoles 18 de marzo con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Washington, Harfuch y Patel reafirmaron los resultados de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero destacando el respeto a la soberanía.

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"La cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos", escribió el titular de la SSPC vía la red social X.

En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.

Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con… pic.twitter.com/HIJqhLlsHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 19, 2026

Destacan logros como resultado de cooperación bilateral

Derivado de este intercambio de información, destacó García Harfuch, autoridades mexicanas han detenido a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia.

También acordaron trabajar para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.

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