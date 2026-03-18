Brote de Meningitis: Club Nocturno Sería el Epicentro de los Contagios de Jóvenes en Inglaterra

En Inglaterra un brote de meningitis ha contagiado al menos a 20 personas y ha cobrado la vida de dos personas. En el epicentro de esta epidemia estaría el Club Chemistry, una discoteca frecuentada por jóvenes universitarios.

El primer ministro Keir Starmer llamó a que las personas que hayan estado en el club nocturno acudan por antibióticos .

llamó a que las personas que hayan estado en el acudan por . Hasta el momento dos jóvenes han fallecido por el brote de meningitis y varios pacientes más se encuentran en un estado crítico.

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Sube a 20 el número de posibles contagiados por meningitis en Inglaterra

Este miércoles 18 de marzo, desde el Parlamento británico, el primer ministro Keir Starmer ofreció sus condolencias por la muerte de dos jóvenes estudiantes contagiados de meningitis bacteriana. El brote, calificado como “sin precedentes”, ha obligado a tomar medidas sanitarias en la Universidad de Kent, donde estudian 18 mil jóvenes.

Hasta el momento, la Agencia de Seguridad Sanitaria ha reportado un total de 20 posibles casos, que aún están sujetos a confirmación en laboratorio. Para prevenir más hospitalizaciones, el gobierno ha repartido antibióticos entre cientos de jóvenes de la ciudad de Canterbury.

La meningitis es una enfermedad que produce una severa inflamación de las meninges, que son las membranas protectoras que rodean al cerebro.

La inflamación es producida comúnmente por la presencia de virus, bacterias, hongos y parásitos. En este brote, la bacteria responsable es Neisseria meningitidis y ha resultado ser más grave que su homóloga causada por virus.

Además de que pueden ser mortales, estas infecciones pueden dejar secuelas graves en los pacientes, como daño cerebral.

Entre los síntomas se encuentran fiebres altas (acompañada de manos y pies fríos), así como vómitos, dolor de cabeza, dolor articular y rigidez en el cuello. La meningitis también puede producir confusión y angustia ante ruidos y luces.

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Primer ministro de Inglaterra alerta a jóvenes que fueron a discoteca Club Chemistry

Las autoridades británicas han señalado que el epicentro de esta epidemia sería el Club Chemistry. Ubicado frente a una estación de trenes en Canterbury, es frecuentado por jóvenes estudiantes de la Universidad de Kent.

Club Chemistry, epicentro de brote de meningitis en Canterbury, Inglaterra. Foto: Google Maps

Se sospecha que los contagios se habrían producido entre los días 5, 6 y 7 de marzo. Al respecto, el primer ministro Keir Starmer pidió a las personas que hayan acudido al centro nocturno en estos días que acudan a recibir tratamiento antibiótico.

¿Cuál es la postura de la discoteca Club Chemistry?

A través de Instagram, la propia discoteca Club Chemistry emitió un comunicado donde informó que los clientes que hayan estado presentes aquel fin de semana deben recibir atención médica y antibióticos. Además, el antro refirió que “estaban devastados” por la muerte de los dos jóvenes y que “sus corazones estaban con la familia”.

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