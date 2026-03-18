El Creador de Contenido “Fer Italia” es Sentenciado por Violación: ¿Cuántos Años Irá a Prisión?

“Fer Italia”, un creador de contenido popular en redes sociales, recibió este miércoles su sentencia por el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años de edad, ocurrido en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se hallaron pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en dicho delito.

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“De acuerdo con las investigaciones Luis Fernando Padilla (Fer Italia), agredió en dos ocasiones a la víctima al interior del domicilio del sujeto ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan”, indicó.

Según las indagatorias, la menor de edad fue agredida en el 2024. La primera agresión sexual ocurrió en enero de ese año, cuando el influencer, con base en engaños llevó a la víctima a Huixquilucan y cometió violación.

Mientras que la segunda comisión del delito sucedió el 22 de marzo de dicho año, cuando amenazó a la adolescente con difundir fotos y videos de índole sexual de ella.

“Por lo que la llevó nuevamente al domicilio referido para agredirla nuevamente”, aseguró la Fiscalía.

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¿De cuánto es la sentencia de Fer Italia por violación a menor?

Por lo tanto, al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes y recabó los datos de prueba necesarios para solicitar a la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Luis Fernando Padilla, conocido como Fer Italia.

En la audiencia de individualización de sanciones, derivada del fallo condenatorio en contra de este sujeto, la Autoridad Judicial determinó penas de 10 años de prisión por cada uno de los ilícitos. Es decir, que Fer Italia fue sentenciado a 20 años de cárcel por violación en agravio de la menor de edad.

No obstante, su permanencia en un penal puede incrementarse, debido a que este sujeto enfrenta un proceso judicial diverso por el delito de violación en agravio de una mujer, quien fuera su pareja sentimental. Este abuso también fue cometido en el mismo domicilio en Huixquilucan.

Por este segundo caso, el 19 de marzo se llevará a cabo la audiencia intermedia para el desahogo de la acusación.

De la fama a la cárcel

Luis Fernando Padilla, mejor conocido como Fer Italia, es un creador de contenido mexicano. Sus videos eran populares en YouTube, Instagram y Tiktok, la mayoría de ellos estaban enfocados en un estilo de vida lleno de lujos.

Fer Italia era reconocido por presumir autos de lujo y “exóticos”, por lo que el contenido se basaba en la compra y personalización de vehículos de alta gama y colaboraba con otros influencers.

También compartía sus viajes, fiestas y visitas a restaurantes para personas con alto poder adquisitivo. No obstante, también hacía videos realizando retos, entrevistas y en convivencias sociales.

Fer Italia presumía ser amigo de otro influencer, “Fofo Márquez”, quien se encuentra encarcelado por intento de feminicidio, ya que agredió a golpes a una mujer luego de un conflicto vial en el Estado de México.

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EPP