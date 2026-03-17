Caso Evelyn Villa: Caen en CDMX Presuntos Implicados en Robo y Agresión a Creadora de Contenido

Autoridades de seguridad anunciaron hoy, 17 de marzo de 2026, la captura de dos presuntos involucrados en el robo, agresión física y abuso sexual en contra de la creadora de contenido Evelyn Villa.

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¿Qué le ocurrió a Evelyn Villa?

Evelyn Villa, creadora de contenido radicada en Toluca, Estado de México, denunció en redes sociales que cuatro hombres irrumpieron en su casa, la golpearon, ataron, agredieron sexualmente y le robaron dinero y objetos de valor.

A través de un video, detalló que los hechos ocurrieron la mañana del viernes 6 de marzo, minutos después de que regresó a su domicilio luego de llevar a su hijo al colegio.

Narró que cuando al cerrar el acceso principal de su vivienda fue interceptada por un sujeto que intentó asfixiarla para someterla, y posteriormente entraron los otros cómplices.

"Al cerrar el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de mí. Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó. Abrió el portón y dejó que entraran otros tres hombres”, contó.

"Después me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia adentro, en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas", añadió.

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Con información de N+.

spb