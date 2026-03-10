Caso Evelyn Villa: Así Fue el Robo y la Agresión Sexual a la Creadora de Contenido.

Evelyn Villa, creadora de contenido radicada en la delegación de Capultitlán, en Toluca, Estado de México, denunció en redes sociales que cuatro hombres ingresaron por la fuerza a su domicilio, la golpearon, la ataron, la agredieron sexualmente y le robaron objetos de valor y dinero en efectivo.

En un video, la influencer relató que el incidente ocurrió la mañana del pasado viernes 6 de marzo, a las 8:40 horas, minutos después de haber regresado de dejar a su hijo en el colegio.

Al cerrar el acceso principal de su vivienda, fue interceptada por un sujeto que intentó asfixiarla para someterla y ahí ingresaron los otros cómplices.

"Al cerrar el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de mí. Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó. Abrió el portón y dejó que entraran otros tres hombres.

"Después me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia adentro, en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas", contó con el rostro visiblemente marcado por golpes en la nariz y debajo del ojo izquierdo.

Video: Sujetos Golpean y Agreden Sexualmente a una Mujer Para Robar su Casa en Toluca.

"Yo estaba aterrada"

Evlyn Villa señaló que los agresores la amenazaron con hacer daño a su hijo si se resistía. Por lo que fue privada de su libertad momentáneamente. Enseguida, los ladrones sustrajeron joyas y dinero en efectivo.

"Todo esto mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas. Yo estaba aterrada, temía por mi vida, gritaba muchísimo y, como no paraba de gritar, me amenazaron: que si no paraba de gritar y si no cooperaba, iban a buscar a mi hijo, que sabían cómo se llamaba, en qué escuela iba y que lo iban a matar.

"Les pido de todo corazón compartir este video y, si alguien reconoce a alguno de estos hombres, por favor lo denuncie ante las autoridades", añadió.

Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad al interior de la vivienda. En las imágenes se observa claramente el rostro de los agresores.

Luego de su denuncia, en sus historias de Instagram, la influencer compartió que una cuenta le comentó al menos en dos ocasiones amenzándola de muerte. Foto: Instagram | villa_ev_.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la víctima ya presentó una denuncia formal y que las autoridades trabajan en la identificación y detención de los responsables.

N+ contactó a la creadora de contenido, quien señaló que, por ahora, no hará pública más información. Este medio consignó que patrullas de la Policía de Toluca resguardaban el domicilio de la influencer este lunes 9 de marzo.

Acusa amenazas de muerte

Luego de su denuncia, en sus historias de Instagram, la influencer compartió que una cuenta le comentó al menos en dos ocasiones amenzándola de muerte y con violarla, además de advertirle que sabían dónde vive.

El usuario gvtto.ner0, identificado como Gerardo en su descripción de Instagram, con el indicativo de que presuntamente es médico de Sinaloa, afirmó que él y más personas sabían de los movimientos de Evelyn Villa.

"Me aseguraré de que te terminen vi00l@nd0. Recuerda que sabemos muy bien dónde vives...no vas a paaasar de marzo. Tengo por seguro.... el pequeño tendrá que crecer sin su madre... Sabemos tus movimientos todo de ti", señaló el sujeto, de quien no hay certeza sobre su identidad.

Video: Influencer Evelyn Villa Denuncia Violento Robo en Edomex; Autoridades Resguardan su Domicilio.

En la cuenta, revisada por este medio, se sabe que este usuario no tiene fotos, salvo la de su perfil. Sigue a 13 cuentas, entre ellas de Star Wars, y tiene 30 followers, tanto hombres como mujeres, la mayoría con perfiles privados y cero publicaciones.

En el segundo comentario, gvtto.ner0 insistió en su primera amenaza y agregó: "Recuerda que sabemos dónde vives y tus pasos".

Evelyn Villa es una nutrióloga e influencer fitness. En su perfil de Instagram ha compartido fotos en la playa durante sus viajes a Europa y Estados Unidos, así como a Dubai y Camboya. Le gustan los caballos y es aficionada de los Diablos Rojos del Toluca, además de propietaria de una clínica de belleza para el contol de peso y tratamiento facial con sedes en Metepec y Tejupilco.

Historias recomendadas:

Con información de Elizabeth Mávil y Alan Hernández

ASJ

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado