Mantienen Vigilancia en Circuito Interior para Evitar Agresiones a Automovilistas

La presencia de policías se mantiene en la zona de Circuito Interior y Juan Escutia, colonia Condesa, para evitar que continúen las agresiones a automovilistas, a quienes personas en situación de calle les lanzan objetos.

Sin embargo, en los puentes peatonales de esa zona se puede ver a personas que tiran líquido, como una señora de la tercera edad en situación de calle, quien fue captada tirando café desde un puente a los automovilistas.

En un recorrido por la zona, se pudo observar a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también a elementos de la Policía Auxiliar de la alcaldía vigilando en la vía lateral; el Circuito Interior divide las colonias Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, y San Miguel Chapultepec, de Miguel Hidalgo.

Campamento

En el camellón de esa vialidad se había instalado un campamento improvisado de personas en situación de calle, y algunas de ellas eran violentas.

En la última semana, cuatro de esas personas fueron detenidas por lanzar objetos a los automovilistas que circulaban por el lugar, provocando accidentes.

Vecinos de la zona como Cristopher dicen estar más tranquilos con la presencia de policías:

“Había personas hace unos días que estaban aventando objetos del puente, desde hace unos días nos apoyaron con esa situación, ya se ha visto la actividad policial, ha estado tranquilo estos días”

En medio del camellón continúa una gran cantidad de basura, y se observa que ya volvieron a instalar una carpa improvisada con lonas para continuar viviendo en ese lugar.

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Con información de Arturo Sierra

LECQ