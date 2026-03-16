Inicio Internacional Estados unidos Donald Trump Bromea con Convertir a Venezuela en el Estado 51 de Estados Unidos

Donald Trump Bromea con Convertir a Venezuela en el Estado 51 de Estados Unidos

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Donald Trump escribió en Truth Social sobre la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dijo que últimamente les están pasando cosas buenas

Donald Trump bromea con convertir a Venezuela en el estado 51

Donald Trump bromea con convertir a Venezuela en el estado 51. Foto: AFP

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Donald Trump bromeó con convertir a Venezuela en el estado 51 de la Unión Americana. El presidente de Estados Unidos hizo una publicación en Truth Social donde se refirió a la derrota de Italia ante la selección venezolana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026. 

En la publicación se lee:

“¡Guau! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Se ven realmente bien. ¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿Estado 51?”

Donald Trump
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