EUA y Venezuela Restablecen Relaciones Diplomáticas tras Caída de Maduro y 7 Años Después

Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas y consulares. A través de un comunicado, el Departamento de Estado señaló que llegó a un acuerdo con las “autoridades interinas de Venezuela” y añadió:

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

Noticia relacionada: Más de 1,500 Presos políticos Solicitan Libertad en Venezuela Tras Aprobación de Ley de Amnistía

Estados Unidos afirma que Venezuela hará una transición a la democracia

Previo al anuncio, Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Al final de su visita de dos días en el país sudamericano, el funcionario señaló que “ha habido más cambios positivos para Venezuela en los últimos dos meses que en los últimos 20 años”.

El republicano también elogió a Delcy Rodríguez, a quien reconoció por “seguir los pasos de Trump”. El elogio también lo extendió al hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional.

Doug Burgum, secretario de Interior de Estados Unidos, antes de salir de Venezuela. Foto: Reuters

En el comunicado sobre el reinicio de las relaciones diplomáticas, el Departamento de Estado mencionó que el gobierno de Donald Trump colaborará con Venezuela en una transición democrática:

“Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

Este anuncio pone fin a un hiato diplomático de siete años, que comenzó cuando Nicolás Maduro cerró la embajada de Venezuela en Estados Unidos. Aunque las tensiones entre Washington y Caracas habían escalado al menos desde 2012, el rompimiento definitivo llegó cuando el primer gobierno de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano.

¿Qué implica el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos?

Desde el 3 de enero, en que fue capturado Nicolás Maduro, Estados Unidos y Venezuela han tenido un acercamiento centrado en el comercio, especialmente en la explotación petrolera. El 2 de febrero, el gobierno de Delcy Rodríguez se reunión con Laura Dogu, enviada comercial, quien fue responsable de dar los primeros pasos en el restablecimiento de los vínculos diplomáticos.

Video: "Una Victoria Colosal": Así Describió Donald Trump la Detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Ahora, en su comunicado, el Departamento de Estado indicó que el restablecimiento de las relaciones tendrá consecuencias económicas y políticas: “Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

Este anuncio está consonancia con lo declarado por Doug Burgum, quien antes de despegar de Caracas aseguró que el gobierno de Donald Trump quiere “abrir las puertas para todos aquellos” que quieran operar en el país suramericano.

Delcy Rodríguez en reunión con Doug Burgum y demás funcionarios. Foto: X @usembassyve

También anticipó que habrá licencias generales para permitir inversiones en minas y la llegada de nueva tecnología a Venezuela. Según declaró, Delcy Rodríguez se comprometió a asegurar la seguridad de las empresas que inviertan en el ramo minero.

Hasta el momento, no hay fechas tentativas para el restablecimiento pleno de los servicios consulares. Hasta el momento, la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Caracas pide a sus ciudadanos contactarse con sus homólogos en Colombia.

Historias recomendadas:

Con información de EFE