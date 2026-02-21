Más de 1,500 Presos políticos Solicitan Libertad en Venezuela Tras Aprobación de Ley de Amnistía

Más de 1,500 presos políticos solicitaron en Venezuela su excarcelación tras la entrada en vigor de la ley de amnistía general aprobada el jueves pasado por el Parlamento, informó este sábado su presidente, el diputado Jorge Rodríguez.

Según detalló en rueda de prensa, un total de 1,557 solicitudes están siendo atendidas “de inmediato” y ya se contabilizan “cientos de liberaciones”. En declaraciones posteriores, precisó que solo durante la jornada del sábado se registraron 80 excarcelaciones en Caracas, sin ofrecer mayores detalles.

El mecanismo no es automático. De acuerdo con el texto legal, los beneficiarios deben acudir al tribunal que lleva su causa para solicitar la aplicación del beneficio, que abarca hechos ocurridos durante 27 años de chavismo. El Ministerio Público también puede gestionar las liberaciones.

La normativase enmarca en la agenda impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense. La mandataria ha presentado la amnistía como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”, en medio de un proceso de normalización de relaciones con Washington.

¿Ley insuficiente y excluyente?

No obstante, organizaciones de derechos humanos han calificado la ley de insuficiente y excluyente. El diputado Jorge Arreaza, quien encabezó la redacción del texto, indicó que el Ministerio Público solicitó a los tribunales aplicar el beneficio a 379 personas, sin precisar si están incluidas dentro de las 1,557 solicitudes mencionadas por Rodríguez.

A las afueras de los calabozos de la Policía Nacional en Caracas, conocidos como Zona 7, familiares de los detenidos mantienen vigilias desde hace más de mes y medio. “Esperemos que sea verdad”, dijo Génesis Rojas, mientras un grupo de personas exigía la liberación de sus allegados.

Según la ONG Foro Penal, un primer proceso de excarcelaciones con libertad condicional benefició a 448 presos, aunque estima que aún permanecen encarceladas unas 650 personas.

Rodríguez explicó además que unas 11 mil personas que habían recibido libertad condicional pasarán ahora a libertad plena gracias a la nueva ley. El Ejecutivo evalúa posibles medidas de gracia o indultos para quienes quedaron excluidos, entre ellos algunos vinculados a casos militares, como los recluidos en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

Mientras tanto, familiares continúan a la espera de respuestas. “Seguimos a la espera, ojalá no sea una burla”, expresó la esposa de uno de los detenidos durante la jornada de visitas en Zona 7.

Con información de AFP

