Trump Anuncia Aumento de Arancel Global de 10% a 15%

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este sábado 21 de febrero 2026 que elevará el arancel global del 10% al 15% con efecto inmediato, tras el importante revés que la Corte Suprema le propinó el viernes a su agresiva política comercial, considerada en gran medida ilegal.

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que, durante los próximos meses, su administración determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permitidos.

Basado en una revisión minuciosa, detallada y completa de la ridícula, mal escrita y extraordinariamente antiestadounidense decisión sobre aranceles emitida ayer, después de MUCHOS meses de contemplación, por la Corte Suprema de los Estados Unidos, deje que esta declaración sirva para representar que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado “estafando” a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al máximo. nivel permitido y legalmente probado del 15%. Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permitidos, que continuarán nuestro proceso extraordinariamente exitoso de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.

Trump ordenó primero arancel de 10%

Indignado por la decisión del alto tribunal, Trump ordenó el viernes un arancel inmediato del 10% sobre todas las importaciones, además de los aranceles existentes.

La ley le permite imponer un gravamen de hasta el 15% durante 150 días, aunque podría enfrentarse a impugnaciones legales.

Durante ese periodo, su administración trabajará en la emisión de nuevos aranceles "legalmente permisibles", afirmó.

El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un periodo de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá, según declaró la Casa Blanca en un comunicado de prensa.

Esta nueva tasa se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15 %.

Corte Suprema de EUA bloqueó aranceles de Trump

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que afectaron el comercio mundial.

La sentencia bloqueó la herramienta que el mandatario estadounidense había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

La determinación se refiere a los llamados aranceles recíprocos, mas no a los que se aplican a sectores específicos como los autos, el acero o el aluminio. Además, no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Trump impuso estos aranceles basándose en una ley de 1977 que, en teoría, autoriza al poder ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso cuando se identifica una "emergencia económica".

Sin embargo, según el presidente del tribunal supremo, John Roberts, el jefe de Estado debe "demostrar una clara autorización del Congreso" para implementar los aranceles.

Con información de Reuters y AFP.

