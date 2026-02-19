Inicio Nacional Seguridad México y Estados Unidos Toman Acciones Contra Fraudes Mediante Tiempos Compartidos del CJNG

México y Estados Unidos Toman Acciones Contra Fraudes Mediante Tiempos Compartidos del CJNG

La UIF toma acciones contra tiempos compartidos del CJNG en coordinación con autoridades de Estados Unidos

Decomiso de material del CJNG

Decomiso de material del CJNG. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó hoy, 19 de febrero de 2026, que bloqueó a varias personas vinculadas con el esquema de fraude mediante tiempos compartidos, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La UIF tomó esta medida, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a una red de fraude de tiempos compartidos, vinculada con el CJNG.

Noticia relacionada: Duro Golpe al Narco: Semar Asegura Semisumergible con Toneladas de Cocaína en Costas de Colima

Información en desarrollo…

Con información de N+.

Narcotráfico
