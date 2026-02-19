México y Estados Unidos Toman Acciones Contra Fraudes Mediante Tiempos Compartidos del CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó hoy, 19 de febrero de 2026, que bloqueó a varias personas vinculadas con el esquema de fraude mediante tiempos compartidos, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La UIF tomó esta medida, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a una red de fraude de tiempos compartidos, vinculada con el CJNG.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT