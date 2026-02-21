Muere Niño Que Recibió Trasplante de Un Corazón Quemado en Nápoles, Italia

Este sábado 21 de febrero, murió en Nápoles Domenico, el niño de dos años y medio que mantuvo en vilo a la sociedad italiana luego de recibir un corazón quemado.

En diciembre pasado, al menor le fue trasplantado el órgano afectado presuntamente por graves deficiencias en la transportación del corazón, confirmó el hospital donde estaba internado.

El abogado de la familia dijo a los periodistas apostados en el Hospital Monaldi que la madre del niño le informó sobre el deceso de Domenico.

Por su parte, el Hospital Monaldi anunció la muerte a través de un comunicado y extendió su pésame a la familia por el inmenso dolor".

Con profundo pesar, el Hospital Colli anuncia que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el joven paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un empeoramiento repentino e irreversible de su estado clínico. La Dirección Estratégica, junto con todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, expresa su más sentido pésame y extiende su más sentido pésame a la familia en este momento de inmenso dolor

Que no vuelva a pasar

La madre del menor, Patrizia Mercolino, afirmó que lo que pasó con Domenico no debe olvidarse y, según su abogado, se está pensando en crear una fundación en nombre de su hijo para ayudar a las víctimas de negligencia médica y a los niños que no pueden recibir trasplantes.

Aunque había la disponibilidad de un nuevo trasplante, se concluyó que las condiciones de Domenico no permitían una nueva intervención quirúrgica luego de las valoraciones de especialistas alrededor de Italia.

Fue entonces que la familia decidió activar el protocolo del tratamiento paliativo porque "ya no había esperanza" de vida para el niño.

¿Qué ocurrió con Domenico?

Domenico estaba desde hace días en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

Lo que ocurrió, según las primeras investigaciones, fue que el corazón llegó al Hospital Monaldi desde Bolzano (norte), y se dañó por el uso de hielo seco durante su transporte dentro de un contenedor médico de plástico.

Se cree que el hielo seco fue uno de los factores clave para que el órgano se dañara, sin embargo, el corazón fue implantado posteriormente a pesar de que ya estaba afectado.

Patrizia Mercolino luchó para poder conseguir un corazón para su hijo y con ella se volcó toda la ciudad de Nola, donde vive con su marido y otros dos hijos, que organizaron marchas para expresar su apoyo.

Con información de EFE

