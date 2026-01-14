¿Estás Muerto? La Aplicación Más Viral en China para las Personas Que Viven Solas

Una sencilla aplicación móvil con la imagen de un fantasma como su ícono se está volviendo la más vendida en China desde el pasado fin de semana.

"Esta aplicación solo requiere un registro sencillo, por lo que es relativamente fácil de usar", dijo un ciudadano de nombre Huang Zi Xuan.

Se trata de “¿Estás muerto?”, una aplicación de pago, disponible únicamente para dispositivos iOS, cuyo nombre ha generado controversia en el gigante asiático, como dice la residente Yaya Song.

El nombre de la aplicación parece demasiado directo

¿Cómo funciona la aplicación?

La herramienta, también disponible en su versión internacional, bajo el nombre de Demumu, dirige a los usuarios a introducir su nombre y el correo electrónico de un contacto de emergencia.

Cada 48 horas la aplicación envía una alerta al usuario para que vuelva a confirmar su estado, de lo contrario, al tercer día se enviará un mensaje a la persona designada.

Para Yaya, el único problema es que debes pagar para tener la aplicación en tu celular.

Creo que el diseño original de esta aplicación es bastante interesante, pero es de pago. Si fuera gratuita, la descargaría para probarla

El fenómeno viral chino

La aplicación, con un precio reducido a 8 yuanes, aproximadamente un dólar con 15 centavos, se ha vuelto un fenómeno en China, que pone en evidencia el crecimiento sostenido de hogares de un solo habitante, impulsado por el envejecimiento de la población y el retraso en la formación de las familias.

Huang Zi Xuan afirmó que los posibles usuarios de esta app "podrían ser las personas mayores, que no están tan familiarizadas con las redes sociales".

Datos del Ministerio chino de Asuntos Civiles, indicaron que el número de personas solas aumentó hasta 92 millones en la última década. Una tendencia que para el 2030 podría superar los 200 millones.

Es una cifra alarmante, dado que los medios chinos con frecuencia informan del hallazgo de fallecidos descubiertos semanas o meses después en sus departamentos. Personas que vivían en aislamiento social.

Con información de Uriel Arellano

