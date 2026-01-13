Descubren Extraño Asteroide 2025 MN45 Que Ha Roto ‘Todos los Récords’ con su Comportamiento

El Observatorio Vera Rubin ha encontrado un asteroide que desafía los récords conocidos para los cuerpos pequeños del sistema solar. Se trata de 2025 MN45, un asteroide de 700 metros de diámetro que rota cada dos minutos.

Los científicos afirman que el asteroide probablemente sea de roca sólida, pues de otra forma no soportaría ese comportamiento.

La cámara digital más grande jamás construida, ubicada en el observatorio Vera Rubin

A más de 500 kilómetros al norte de Santiago de Chile ha entrado en funcionamiento el Observatorio Vera Rubin. Mientras que todos los telescopios toman fotografías fijas del cielo, este nuevo observatorio toma “películas” del cosmos.

El observatorio, que entró en funcionamiento en octubre del 2025, lleva el nombre de la astrónoma que aportó las primeras pruebas sobre la existencia de la materia oscura. Armado con la cámara digital más grande jamás construida, llamada LSST, el Observatorio Vera Rubin tomará imágenes detalladas del cielo cada noche, durante diez años, con el fin de crear un registro time-lapse de la bóveda celeste vista desde el hemisferio sur.

Imagen del Cúmulo de Virgo visto por el Observatorio Vera Rubin de Chile. Foto: RubinObs-NOIRLab

Esta investigación, llamada Legacy Survey of Space and Time (“Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la posteridad”, en español) entregará un registro en película rápida, ultra amplio y en ultra alta definición del universo. No obstante, la cámara LSST no solo resultará útil para ver “la película completa” del cosmos, sino también para mirar los cambios pequeños, gracias a que toma un fotograma cada 40 segundos.

El asteroide cuya rotación desafía todos los récords del sistema solar

Ahora el Observatorio anunció que se aceptó el primer artículo científico que emplea información recabada con la cámara LSST. El artículo publicado The Astrophysical Journal Letters da cuenta del descubrimiento del asteroide 2025 MN45, que rota cada 1,88 minutos.

No es común que los asteroides giren a esta velocidad. Para que un objeto rote rápidamente sin fragmentarse requiere de una gran resistencia interna.

Pero esto es difícil para la mayoría de los asteroides, pues están formados por muchas piezas de rocas pequeñas unidas por efecto de la gravedad. Los objetos del cinturón de asteroides suelen tener un límite de 2.2 horas para rotar sin destruirse. Solamente pueden rebasar ese límite si tienen una composición más fuerte.

Los científicos creen que ese es el caso de 2025 MN45. A decir de la astrofísica Sarah Greenstreet, autora principal del artículo, el objeto hallado en el Cinturón de Asteroides debe tener una composición semejante a la roca sólida:

Claramente, este asteroide debe estar compuesto por un material muy resistente para mantenerse intacto mientras gira tan rápido. Calculamos que requiere una resistencia cohesiva similar a la de roca sólida.

Si se toma en cuenta que el asteroide tiene un diámetro de 710 metros, estamos hablando de una sola roca sólida con un área equiparable a la de un centro comercial. Al respecto Greenstreet declaró:

Esto es algo sorprendente, ya que se cree que la mayoría de los asteroides son lo que llamamos un ‘montón de escombros’, lo que significa que están compuestos por innumerables piezas pequeñas de piedras y escombros que se fusionaron bajo la gravedad durante la formación del Sistema Solar o en colisiones posteriores.

