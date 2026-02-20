México Debe Tener “Prudencia y Sangre Fría” ante Anuncio de Trump sobre Nuevos Aranceles: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo este viernes 20 de febrero que hay que mantener la "prudencia" y la “sangre fría” ante el anuncio de nuevos aranceles por parte de Donald Trump.

Del mismo modo, el funcionario adelantó que la próxima semana viajará a Washington para “tener más claridad” sobre el alcance de las medidas y defender de mejor manera los intereses de México. Así lo declaró ante periodistas:

Lo primero que tenemos que hacer es actuar con sangre fría para poder determinar su impacto y actuación, porque acaba de anunciar que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso

Ebrard pidió "prudencia" luego de que la decisión de la Suprema Corte estadounidense para prohibir aranceles sustentados en poderes de emergencia sólo generó un nuevo anuncio del presidente Trump para sustituirlos con otras tarifas.

Trump Reacciona a Fallo de Suprema Corte y Anuncia Nuevo Arancel Global del 10%

Hay que poner en contexto que el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, reaccionó este 20 de febrero de 2026 a la decisión de la Corte Suprema de invalidar la mayoría de sus aranceles; "el fallo es profundamente decepcionante", señaló.

“Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, por no tener el coraje de hacer lo que es correcto para nuestro país", señaló en conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde además calificó la determinación como una "decisión terrible" y anunció un nuevo arancel general de 10%.

Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional.

Trump acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a "intereses extranjeros" y, en cambio, agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, por "su fuerza, sabiduría y amor" a su país.

