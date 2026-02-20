Sheinbaum Habla sobre 'Pensión Dorada' de José Ángel Gurría y Aclara Pagos a Fuerzas Armadas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes 20 de febrero de 2026 que José Ángel Gurría recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario de Nacional Financiera.

“Ya que salió público, lo podemos decir, y vamos a ver qué información puede darse”, refirió la mandataria nacional respecto a Gurría, también exsecretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con información de N+.

spb