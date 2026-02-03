Venezuela "Ha Madurado" A Un Mes de la Captura de Nicolás Maduro, Afirma Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes 3 de febrero que el país está en "calma" tras un mes del ataque de Estados Unidos en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

"El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

En una transmisión del canal estatal VTV, la presidenta encargada indicó que en "estos días", sin precisar detalles, conversó por teléfono con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y abogó porque el "camino" sea el respeto.

Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (...), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político

Tenemos que trabajar con respeto para superar nuestras diferencias

Asimismo, afirmó que Venezuela "ha transmutado y ha madurado", luego de un mes del ataque de Estados Unidos, que dejó un saldo de más de un centenar de fallecidos, entre ellos civiles y militares. El país sudamericano apostó por "trabajar con esfuerzo" para "superar" las "diferencias".

En lugar de una situación de caos tras ese acontecimiento, "el pueblo venezolano con una gran madurez… se repuso del ataque", señaló.

En ese sentido, la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, se reunió el pasado lunes con la presidenta encargada.

¿Qué ha cambiado tras la captura de Maduro?

Nicolás Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.

Ese día, Maduro y su esposa comparecieron ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de los que le acusa el gobierno de Trump. El depuesto mandatario se declaró no culpable, al igual que su pareja.

Rodríguez inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

El gobierno de Trump ha dicho que mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano, así como vigorizar la alicaída industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.

Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que busca garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.

El gobierno también anunció un proyecto de Ley de Amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos.

