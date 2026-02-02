Delcy Rodríguez Se Reúne con Laura Dogu, Encargada de Negocios de Estados Unidos para Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió con Laura Dogu, Encargada de Negocios de Estados Unidos para Venezuela. La presidenta encargada recibió a la misión diplomática estadounidense en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Delcy Rodríguez se reúne con enviada diplomática de Estados Unidos

El encuentro fue relevado por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, a través de X, antes Twitter. En las imágenes publicadas por el funcionario chavista aparece la diplomática estadounidense conversando con la presidenta encargada de Venezuela. El ministro añadió en su publicación:

Este encuentro en el Palacio de Miraflores, se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por su parte, Laura Dogu publicó un mensaje desde la cuenta de X de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela. La funcionaria declaró que abordó con la mandataria venezolana las fases que Marco Rubio, secretario de Estado, planteó para una posible transición democrática en el país:

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición.

Laura Dogu arribó al país sudamericano el pasado sábado 31 de enero para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, cerrada hace siete años. La diplomática ha fungido como embajadora de Estados Unidos en Honduras (entre 2022 y 2025) y Nicaragua (entre 2015 y 2018).

Venezuela anuncia cierre de El Helicoide, su principal cárcel para presos políticos

En los últimos días, el régimen chavista ha hecho varios anuncios importantes que apuntan hacia una negociación con Estados Unidos. Además de que anunció la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país, Delcy Rodríguez dio a conocer una posible ley general de amnistía para los presos políticos, así como el cierre de El Helicoide, el principal centro de detención para opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

El Helicoide, que fue diseñado en el siglo XX como un vanguardista centro comercial, podría convertirse en un centro deportivo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 51 casos de tortura cometidos en las instalaciones desde 2014.

Al respecto, el defensor de derechos humanos Marino Alvarado señaló a la agencia AFP que el cierre de este centro no garantiza que se vaya a detener la tortura en Venezuela:

En Venezuela se ha torturado y se tortura. El problema de fondo es que no siga existiendo tortura en Venezuela.

