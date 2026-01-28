Fuerzas Armadas de Venezuela Reconocen a Delcy Rodríguez como Comandante en Jefe

Este miércoles 28 de enero, militares y policías juraron “lealtad y subordinación absoluta” a Delcy Rodríguez. La presidenta encargada de Venezuela recibió la insignia que le distingue como comandante en jefe de la Fuerza Armada.

Delcy Rodríguez asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump el pasado 3 de enero.

Este 28 de enero, la presidenta encargada se reunirá con Marco Rubio, quien amenazó que Estados Unidos podría usar la fuerza en Venezuela si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

Delcy Rodríguez recibe la espada de Simón Bolívar

Delcy Rodríguez protagonizó una ceremonia con la Fuerza Armada, donde fue reconocida como comandante en jefe. En el acto celebrado en Caracas, 3 mil 200 uniformados desfilaron ante la primera presidenta del país sudamericano.

Los militares entregaron a la presidenta encargada el bastón de mando y la espada de Simón Bolívar, la misma que Nicolás Maduro esgrimió el 25 de noviembre del 2025, cuando llamó a una “marcha contra el imperialismo”. La espada de Simón Bolívar fue un regalo de la Municipalidad de Lima al libertador en reconocimiento por la victoria en la batalla de Junín, que fue crucial para la independencia de Perú.

La espada fue llevada ante Delcy Rodríguez de la mano de dos cadetes. Antes de entregarle el arma, una soldada se dirigió a la presidenta con el lema “Chávez vive”, al que Rodríguez respondió de forma protocolaria: “la Patria sigue”.

En la ceremonia estuvo presente buena parte de la élite chavista, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello. También hizo acto de presencia Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta.

Vladimir Padrino dijo en un discurso que el Ejército juraba “lealtad y subordinación absoluta”. Y añadió que era la primera vez que una mujer asumía como comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela:

Es un momento inédito de la República [...] y por ser la primera vez que una mujer asume la presidencia de la República y que en consecuencia asume también el título de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Marco Rubio se reúne con María Corina Machado en Washington

Esta ceremonia ocurre un día después de que Marco Rubio advirtiera que Estados Unidos podría emplear la fuerza contra Venezuela si Delcy Rodríguez no colabora con Washington. Este 28 de enero, ante una comisión del Senado, el secretario de Estado ha señalado que el gobierno de Donald Trump está abierto a abrir una sede diplomática en Caracas.

Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática.

El político declaró que confía en que seguirá avanzando el actual proceso político en Venezuela:

No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos

Marco Rubio también se reunió a puerta cerrada con María Corina Machado. La opositora venezolana declaró a los reporteros al salir de la reunión que “nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”.

