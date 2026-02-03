Chavistas Marchan en Caracas, Venezuela, a un Mes de la Captura de Nicolás Maduro

Cientos de manifestantes simpatizantes del chavismo salieron a las calles de Caracas a exigir la devolución de Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados por Estados Unidos el 3 de enero del 2026. A un mes de la operación militar del gobierno de Donald Trump, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario, declaró que en Venezuela están “unidos y firmes”.

Familiares de presos políticos se manifestaron frente a la Asamblea Nacional para exigir una “amnistía inmediata”.

se manifestaron frente a la Asamblea Nacional para exigir una “amnistía inmediata”. Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a Laura Dogu, la enviada del gobierno estadounidense.

Simpatizantes del chavismo marchan en Caracas a un mes de captura de Maduro

A un mes de la operación estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro, cientos de manifestantes marcharon por el centro de Caracas para exigir la devolución del político venezolano. Los simpatizantes del régimen chavista entonaron la consigna en inglés Bring them back, (“Tráiganlos de vuelta”, en español).

Durante la protesta se extendió una gigantografía con la imagen de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos. Durante la marcha, Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, gritó en inglés durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Free Cilia, free Nicolás Maduro, bring them back.

Mujer sostiene una pancarta sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: EFE

En la manifestación también participó Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, quien aseguró que su padre y Cilia “están conscientes del momento que ahora les toca jugar y de la lucha desde las trincheras allá”. También aseguró que sus familiares saben qué “papel que les toca jugar en esta lucha histórica”.

Hoy tenemos paz gracias a Nicolás que está allá. Nicolás y Cilia estarán fuertes porque nosotros vamos a estar unidos por la lucha, por su liberación y por avanzar en la construcción de la revolución bolivariana.

Estudiantes y familiares de presos políticos exigen amnistía en Venezuela

Paralelamente, en Caracas se manifestaron estudiantes de la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación de los presos políticos. Desde el campus universitario, los estudiantes pidieron a Delcy Rodríguez a cumplir con la promesa de una ley de amnistía.

Las protestas se extendieron a la sede de la Asamblea Nacional, donde se manifestaron familiares de los presos políticos, donde también exigieron una “amnistía inmediata”. Al respecto, el diputado opositor Tomás Guanipa publicó en redes sociales un video donde señaló:

Es una situación que en Venezuela no podemos seguir viviendo, por eso exigimos que la amnistía que se ha hablado, que tanto hemos peleado para que se de, se apruebe de inmediato.

El pasado viernes 30 de enero, Delcy Rodríguez anunció una propuesta de ley para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999, año en que Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela. La presidenta encargada también anunció el cierre del El Helicoide, la cárcel donde se encuentran gran parte de los presos políticos y donde se han documentado múltiples casos de tortura.

A un mes de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha dialogado con Estados Unidos, al mismo tiempo que ha refrendado compromisos con el régimen chavista. Con pocos días de diferencia, la presidenta encargada fue alabada por varias figuras importantes del gobierno durante la ceremonia donde adquirió el mando de la Fuerza Armada y recibió a Laura Dogu, encargada de la misión diplomática de Estados Unidos en el país sudamericano.

Con información de EFE