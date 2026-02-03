Inicio Internacional Estados unidos Juez Aplaza Audiencia de Nicolás Maduro para el 26 de Marzo 2026 en EUA

Juez Aplaza Audiencia de Nicolás Maduro para el 26 de Marzo 2026 en EUA

La audiencia estaba prevista para el 17 de marzo, pero la Fiscalía solicitó aplazarla varios días

Maduro es escoltado mientras se dirige al Tribunal de los Estados Unidos de Manhattan. Foto: Reuters

Maduro es escoltado mientras se dirige al Tribunal de los Estados Unidos de Manhattan el 5 de enero 2026. Foto: Reuters

Un juez de Estados Unidos de América (EUA) autorizó aplazar la audiencia del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, para el próximo 26 de marzo de 2026, como lo solicitó la Fiscalía.

Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el 17 de marzo, pero el Gobierno estadounidense pidió ayer que se aplazara, argumentando razones logísticas e intercambio de pruebas.

El juez autorizó la solicitud, por lo que la nueva comparecencia será el 26 de marzo a las 11:00 horas en la Corte de Distrito en Nueva York.

¿Por qué se pidió aplazar la audiencia?

Según una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, la solicitud fue para evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

De acuerdo con el documento legal, el tiempo adicional es necesario para que la Fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

La petición contó con el consentimiento de la defensa de ambos acusados.

¿Cuándo fue la primera audiencia de Maduro?

La primera audiencia de Maduro fue el pasado 5 de enero de 2026, en la cual el depuesto presidente venezolano se declaró “no culpable” de los cargos en su contra.

Durante el proceso judicial, que duró alrededor de 30 minutos en una Corte federal en Manhattan, Nueva York, tanto Maduro como Cilia Flores se declararon no culpables de cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Pero el venezolano también está acusado de supervisar una red de tráfico de cocaína que se asoció con grupos violentos, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, los rebeldes colombianos de las FARC y la banda venezolana del Tren de Aragua.

Mensaje de su hijo Nicolás Maduro Guerra

Este mismo 3 de febrero, Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó que este mes ha sido muy duro ante la ausencia de su padre, pero también de certeza en el pueblo venezolano de estar preparados para afrontar el reto.

¿Ha sido duro? Sí, muy duro. Sin embargo, es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto. Y de sentirnos tristes pero fortalecidos en ti, tu serenidad, tu paz que nos transmites en este instante. Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes.

Confió en que Maduro esté entre con ellos “más temprano que tarde” y externó vivas por Venezuela, la patria, Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino Bolívar y Chávez, que la familia venezolana tenga una vida digna, feliz, plena y desarrollada en todos los campos y dimensiones. Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia”, añadió. 

Con información de N+.

Estados Unidos vs Venezuela

