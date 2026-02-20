"Hay Que Saber Pedir Perdón", Dice Delcy Rodríguez Tras Aprobación de Ley de Amnistía

En una jornada histórica en Venezuela, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía impulsada por la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, quien celebró la medida a pesar de la cautela de opositores y expertos.

Se espera que esta norma, la cual fue promulgada en el palacio presidencial de Miraflores, permita la liberación masiva de presos políticos bajo el régimen chavista.

"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo la mandataria tras la firma del documento, a más mes y medio de la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

"Ha sido un acto de grandeza", dijo la mandataria interina, al tiempo que señaló que "estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela".

El gobierno anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones. Según la ONG Foro Penal, 448 opositores quedaron en libertad condicional desde entonces y todavía permanecen 644 tras las rejas en Venezuela.

Una ley excluyente

A pesar de la algarabía de las familias de presos políticos, analistas y expertos son más cautelosos, ya que ven graves deficiencias estructurales en la ley aprobada, la cual calificaron de excluyente.

Esto debido a que solo reconoce algunos momentos clave en la historia política venezolana y desconoce que la persecución ha sido continua durante los 27 años del chavismo.

La norma también excluye a quienes estén o puedan ser procesados o condenados por promover acciones contra el pueblo, la soberanía y la integridad del país, por Estados, corporaciones o personas extranjeras.

También a las personas señaladas de casos de corrupción, un delito que se usó para inhabilitar políticamente a opositores, como es el caso de María Corina Machado.

La amnistía también aplica a quienes estén en el exilio en el extranjero, ya que podrán enviar a un apoderado legal para llevar el caso.

"Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía", se lee en el texto.

