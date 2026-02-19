Trump Dice que Ordenará al Pentágono Desclasificar Archivos sobre Vida Extraterrestre y OVNIS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que ordenará al secretario de Guerra, otros departamentos y agencias a desclasificar archivos relacionados con la vida extraterrestre, Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP) y Objetos Voladores No Identificados (OVNI); así lo informó esta noche del 19 de febrero de 2026 a través de su red social Truth Social.

El mandatario estadounidense precisó que en vista del gran interés mostrado sobre el tema iniciará el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre.

Trump aseguró que permitirá la divulgación de archivos u cualquier otra información relacionada, de esta forma lo expresó

Así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡Que Dios bendiga a Norte América!

Las declaraciones de Donald Trump se producen tras los comentarios de Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó:

Son reales, pero yo no los he visto

Aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Trump critica revelaciones de Obama por decir información clasificada

Donald Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".

Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.

Con información de N+

